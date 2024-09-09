Araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerde alınan komisyon ücretlerine yönelik tartışmaların ardından, Bakanlık bu maliyetin sürücülere yansıtılmaması için harekete geçti.

KOMİSYON ÜCRETLERİ VE TEPKİLER

Araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerde komisyon ücreti alınması, uzun süredir tartışmalara neden oluyordu. Sürücüler, muayene ücretinin yanı sıra ödedikleri bu ek maliyetin haksız olduğunu savunarak, duruma tepki gösterdi. Özellikle son dönemde artan şikayetler, konunun kamuoyunda geniş yankı bulmasına ve resmi mercilerin de dikkatini çekmesine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan bir başvuru, bu tartışmaları daha da alevlendirdi. Heyet, araç muayenesi için ödenen 1.130 lira tutarındaki ücretin üzerine 128 lira komisyon alınmasını "ayıplı hizmet" olarak nitelendirdi ve bu komisyonun iadesine karar verdi. Bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırarak, komisyon ücretleriyle ilgili tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

MECLİS GÜNDEMİNDE KOMİSYON ÜCRETLERİ

TBMM’de milletvekillerinin soru önergeleriyle gündeme gelen komisyon ücretleri konusu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamalarıyla netlik kazandı. Bakanlık, kredi kartı kullanım taleplerinin yoğunlaşması üzerine, ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda, kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerde oluşan komisyon maliyetinin hizmetten yararlananlara yansıtılmasının uygun görüldüğünü hatırlattı. Ancak bu durum, tüketiciler ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirildi.

Milletvekillerinin, sürücülerden alınan bu komisyon ücretlerinin yasal dayanağına ilişkin sorularına yanıt veren Bakanlık, araç muayenelerinde kredi kartı veya banka kartı kullanımının tamamen araç sahiplerinin tercihi olduğunu ve bu maliyetin yeni ihale döneminde sürücülere yansıtılmadan çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

BAKANLIK YENİ DÜZENLEMEYİ DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni ihale döneminde araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerde komisyon maliyetinin sürücülere yansıtılmadan karşılanması yönünde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Araç muayenelerinde banka kartı veya kredi kartı kullanılıp kullanılmaması tamamen araç sahiplerinin tercihine bırakılmakta olup, yeni ihale döneminde komisyon maliyetinin hizmetten yararlananlara yansıtılmadan kredi kartı ile tahsil edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır" denildi.

Bu düzenleme, araç muayene sürecinde sürücülerin karşılaştığı mali yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Bakanlık yetkilileri, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte araç sahiplerinin kredi kartı veya banka kartı ile yaptıkları ödemelerde ek bir maliyetle karşılaşmayacağını vurguladı. Ayrıca, kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ve sürücüler açısından ödeme kolaylığı sağlaması hedefleniyor.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NİN KARARI ÖRNEK TEŞKİL ETTİ

Tüketici Hakem Heyeti'nin, bir vatandaşın şikayeti üzerine verdiği karar, bu süreçte önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Heyet, araç muayenesi sırasında alınan komisyon ücretini "ayıplı hizmet" olarak nitelendirmiş ve bu ücretin iadesine karar vermişti. Bu karar, benzer durumlarla karşılaşan diğer tüketiciler için de emsal teşkil edebilecek nitelikte.

Sivil toplum kuruluşları ve tüketici dernekleri de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Tüketicilerin haklarını korumak adına yürütülen bu çalışmaların, gelecekte benzer sorunların yaşanmasının önüne geçmesi hedefleniyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN RAHATLATICI DÜZENLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı bu yeni düzenleme, araç sahipleri tarafından olumlu karşılanıyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri ve ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, komisyon maliyetinin kaldırılması, sürücülerin üzerindeki mali yükü hafifletecek. Yeni ihale dönemiyle birlikte, araç muayenesi sırasında kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerde herhangi bir ek maliyet olmadan işlemlerin yapılması mümkün olacak.

Bu yeni düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi ve uygulamanın tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılması bekleniyor. Sürücüler, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılayarak, benzer düzenlemelerin farklı alanlarda da yapılmasını talep ediyor.