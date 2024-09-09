Garibin feryadı göğü yıkıyor

Sel oldu akıyor yaşımız bizim

Avro uçtu dolar aya çıkıyor

Bir bile etmiyor beşimiz bizim

Yiğit en arkada yağcı en başta

Bir yığın yavşak var tuttuğum saçta

Şimdi kuru çeken gayet revaçta

Başta gezer oldu keşimiz bizim

Fare dağı dağ fareyi yutmakta

Pireler fillere kafa tutmakta

Sinek adam oldu manda sokmakta

Göz doktoru oldu şaşımız bizim

Atın kuyruğunda sineğe döndük

Herkesin altında bineğe döndük

Sağdıkça süt veren ineğe döndük

Dünyada bulunmaz eşimiz bizim

Fukaralık baş köşede oturur

Eski dirliğini çoktan yitirir

Nakliyeyi mazot zammı bitirir

Yaz görmeden gelir kışımız bizim

Faize yatırdık tüm evi barkı

Yinede dönmedi şu geçim çarkı

Su gelmez kurudu değirmen arkı

Gün güne azaldı işimiz bizim

Âşık İdris gayri sözüm tükendi

Huzurun adı var bulunmaz kendi

Meclise sıçradı katilin fendi

Kendimize batar şişimiz bizim