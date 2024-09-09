Garibin feryadı göğü yıkıyor
Sel oldu akıyor yaşımız bizim
Avro uçtu dolar aya çıkıyor
Bir bile etmiyor beşimiz bizim
Yiğit en arkada yağcı en başta
Bir yığın yavşak var tuttuğum saçta
Şimdi kuru çeken gayet revaçta
Başta gezer oldu keşimiz bizim
Fare dağı dağ fareyi yutmakta
Pireler fillere kafa tutmakta
Sinek adam oldu manda sokmakta
Göz doktoru oldu şaşımız bizim
Atın kuyruğunda sineğe döndük
Herkesin altında bineğe döndük
Sağdıkça süt veren ineğe döndük
Dünyada bulunmaz eşimiz bizim
Fukaralık baş köşede oturur
Eski dirliğini çoktan yitirir
Nakliyeyi mazot zammı bitirir
Yaz görmeden gelir kışımız bizim
Faize yatırdık tüm evi barkı
Yinede dönmedi şu geçim çarkı
Su gelmez kurudu değirmen arkı
Gün güne azaldı işimiz bizim
Âşık İdris gayri sözüm tükendi
Huzurun adı var bulunmaz kendi
Meclise sıçradı katilin fendi
Kendimize batar şişimiz bizim