67 yaşındaki Polat, 50 bin lira maliyetle saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen özgün bir kamyonet üretti.

Avusturya’da 40 yıl inşaat sektöründe çalışan ve 9 yıl önce emeklilik sonrası Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine dönen Polat, Yukarı Sarıkaya Köyü'nde kurduğu atölyede metal ve ahşap işlerine yöneldi. Burada çeşitli ev ve bahçe ürünleri üreten Polat, zamanla atık malzemeleri değerlendirerek yenilikçi projeler üretmeye karar verdi. İlk olarak, hurdaya çıkmış ve trafikten men edilmiş bir aracın şase ve motorunu kullanarak kamyonet tasarlamaya başladı.

Bir yıl süren titiz çalışmaların ardından Polat, sanayiden temin ettiği metal ve ahşap malzemelerle kendi imkânlarıyla bir kamyonet inşa etti.

"Şahmeran" adını verdiği bu aracın her parçasını kendisi üretti. Araç, saatte 110 kilometreye kadar hızlanabiliyor ve özellikle bağ, bahçe ve tarla işlerinde kullanılıyor.

Adem Polat, projeyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Yurt dışında 40 yıl inşaat sektöründe çalıştım. Yurt dışından döndüğümde köyümde boş durmak yerine kendi projelerimi üretmeye başladım. Şahmeran adını verdiğim bu kamyoneti, hurdaya çıkmış bir aracın motoru ve şasesi ile yaptım. Farından sinyaline, kaportasından camlarına kadar her detayını kendim tasarladım. Toplam maliyeti 50 bin lira oldu."

Polat, kamyoneti köyde tarla işlerinde kullanmak üzere tasarladığını belirtti ve trafikte kullanılma izni bulunmadığını ifade etti.

Ayrıca, el arabaları ve oyuncak evler gibi diğer metal ve ahşap ürünleri de üreten Polat, bu projelerinin yanı sıra, imkan verilmesi durumunda aracın daha da geliştirilmesi yönünde çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Köylüler, Polat’ın kamyonetine büyük ilgi gösterdi. Aracı gören vatandaşlar, hem merakla bakıyor hem de aracı test etmek istediklerini belirtiyor. Bazı köylüler, kamyoneti düğün arabası olarak kullanmak istediklerini ifade etti.

Polat, aracın birkaç küçük eksikliğini tamamladıktan sonra, vatandaşların da kullanımına sunmayı planladığını sözlerine ekledi.