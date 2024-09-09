Amasya’da 2 tır ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Gostok yönetimindeki 04 AY 383 plakalı tır, Amasya Taşova karayolu Yassıçal kavşağında yola çıkan tıra çarpmamak için şerit değiştirdi. Bunun üzerine peşinden gelen Ayhan Malkoç’un kullandığı 41ASN198 plakalı panelvan minibüs, tırlara çarpmamak için refuje çıkıp karşı şeride geçti. Ardından Mahmut Kandemir yönetimindeki 33 ASZ 114 plakalı tır önündeki tıra arkadan çarparak makaslama yaptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, panelvan minibüsün sürücüsü Ayhan, Muazzez, Edanur ve Nehir Malkoç yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.