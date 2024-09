“Emniyet kemeri hayat kurtarır” diyerek yapılan uyarıda vatandaşların dikkatli olması ve emniyet kemerini muhakkak takması gerektiği ifade edildi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Otobüs yolculuklarında emniyet kemerleri hayati önem taşır. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumanın en basit yolu emniyet kemeridir. Emniyet kemerinizi takın, güvende kalın” ifadelerine yer verildi.

EMNİYET KEMERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Emniyet kemerenin neden önemli olduğu hakkında verilen bilgide, “Emniyet kemerlerinin yararları, kaza kategorilerinin hepsinde görülmektedir. Fakat ölüm ve ağır yaralanmanın en çok meydana geldiği çarpma ve çarpışma kazalarındaki yararları daha dikkat çekicidir. Çarpma sonucu savrulan bir eşya da olsa insan bedeni de olsa eninde sonunda bir engelle durdurulur. Bir çarpma anında araç saniyenin ilk on salisesinde durmakta ise de eğer emniyet kemeri takılı değilse direksiyon, kontrol paneli ya da ön cam tarafından durdurulana kadar araç içindeki eşyalar ve araçta bulunan kişilerin bedenleri aynı hızdaki hareketlerine devam edeceklerdir. Oysa doğru takılmış bir emniyet kemeri insan bedenini: Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek, çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak, çarpma ve çarpışma anında koltuktan fırlamayı engelleyerek, hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek korumaktadır” denildi.

“EMNİYET KEMERİ HER ZAMAN TAKMALIDIR”

Yozgat Valiliği tarafından ise vatandaşlara şu hatırlatmalar yapıldı: “Tüm yolcular kısa mesafeler dahil her zaman emniyet kemerlerini takmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmemeniz çarpışma yaşanması durumunda yaralanma veya ölüm riskini artırır. Küçük çocukları Kullanıcı Kılavuzunda açıklandığı şekilde uygun bir çocuk güvenlik koltuğuna bağlayın. Kurulum sırasında her zaman çocuk güvenlik koltuğu üreticisinin talimatlarını uygulayın. Tüm emniyet kemerlerinin doğru şekilde takıldığından emin olun. Doğru takılmayan emniyet kemerleri çarpışma yaşanması durumunda yaralanma veya ölüm riskini artırır. Emniyet kemerinin herhangi bir bileşeninin üzerine asla oturmayın. Bu durum hasara veya güvenlik ekipmanının yanlış şekilde çalışmasına neden olabilir. Emniyet kemerini kalem, anahtar, gözlük gibi sert, hassas veya keskin eşyaların üzerine takmayın. Emniyet kemerinin bu tür eşyaların üzerine uyguladığı baskı yaralanmaya neden olabilir. Emniyet kemeri takılırken kayışın herhangi bir bölümü kıvrılmamalıdır. Her emniyet kemeri düzeneği yalnızca bir yolcu tarafından kullanılmalıdır. Bir yolcunun kucağında taşınan çocuğun üzerinden emniyet kemeri geçirerek takmak tehlikelidir. Çarpışmaya maruz kalmış emniyet kemerlerinde düzenekteki hasar açıkça belli olmasa dahi bu emniyet kemerleri Tesla tarafından incelenmeli veya değiştirilmelidir. Aşınma belirtileri bulunan veya herhangi bir şekilde kesilmiş ya da hasar almış emniyet kemerleri derhal değiştirilmelidir. Emniyet kemeri bileşenlerine kimyasal, sıvı, kum, kir veya temizlik ürünleri bulaşmasından kaçının. Emniyet kemeri toplanmaz veya tokaya yerleşmezse derhal değiştirilmelidir. Servis randevusu planlamak için mobil uygulamayı kullanın. Emniyet kemeri mekanizmasının bolluğu gidermesini veya emniyet kemerinin bolluğu giderecek şekilde ayarlanmasını önleyecek değişiklikler veya eklemeler yapmayın. Gevşek bir emniyet kemeri yolcu koruma düzeyini büyük ölçüde azaltır. Emniyet kemerinin çalışmasını engelleyecek veya emniyet kemerini çalışmaz hale getirebilecek değişiklikler yapmayın. Emniyet kemerlerine takılan satış sonrası konfor veya kolaylık ürünlerini kullanmayın. Emniyet kemerleri takılı değilken tamamen toplanmış olmalıdır, gevşek şekilde dışarıda durmamalıdır. Emniyet kemeri tamamen toplanmıyorsa bir servis randevusu planlayın. Emniyet kemeri sisteminde kullanıcının servis işlemi yapabileceği herhangi bir parça yoktur ve piroteknik maddeler bulunabilir. Bileşenleri sökmeyin, çıkarmayın veya değiştirmeyin.”