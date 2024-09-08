Yozgat Ülkü Ocakları, Akdağmadeni ilçesinde yapılan piknikte bir araya geldi. Programa Yozgat MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Celal Yalçın, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sorgun İlçe Başkanı Muaz Ağan katıldı.

Programa ev sahipliği yapan Akdağmadeni Yozgat İlçe Başkanı Adem Alıç ve Ocak Başkanı Ömer Ekinci ve teşkilat mensupları oldu.

Program ile ilgili Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “ Milliyetçi Hareket Partisi Akdağmadeni İlçe Teşkilatımız ve Ülkü Ocağımızın düzenlediği piknik ve kamp programında Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, İl Ocak Başkanımız Celal Yalçın, Sorgun Belediye Başkanımız Erkut Ekinci ve Sorgun İlçe Başkanımız Muaz Ağan misafirimiz oldular. Bu güzel programın düzelmesinde emek veren başta İlçe Başkanımız Adem Alıç ve Ocak Başkanımız Ömer Ekinci olmak üzere teşkilat mensuplarımıza ve Ülkü Ocaklı gençlerimize teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık” ifadelerine yer verdi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise; “Akdağmadeni Teşkilatımızın düzenlediği piknik programına katılarak dava arkadaşlarımızla bir araya geldik” dedi.