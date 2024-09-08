2024-2025 eğitim ve öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını temenni eden İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, bu yeni eğitim yılına başlarken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında, geleceğin gereksinimlerine uygun bir eğitim sistemi oluşturma gayreti içinde olduklarını söyledi.

“BİLGİNİN EN DEĞERLİ SERMAYE OLDUĞU BİR DÖNEME GEÇİŞ YAPIYORUZ”

Altınkaynak açıklamasında, “Yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha hep birlikte adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek nesillerimizin eğitimine yönelik büyük bir sorumluluk ve heyecanla yeni bir döneme başlıyoruz. Bu yeni eğitim yılına başlarken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında, geleceğin gereksinimlerine uygun bir eğitim sistemi oluşturma gayreti içindeyiz. Amacımız, Türkiye Yüzyılında toplumsal değerleri gözeten kalbi selim, aklıselim ve zevki selim sahibi bireyler yetiştirmektir. 21. yüzyıl, bilgi ekonomisinin ön plana çıktığı bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Artık klasik ekonomi anlayışından, bilginin en değerli sermaye olduğu bir döneme geçiş yapıyoruz. Bu çerçevede eğitim sistemimizin temel hedefi; öğrencilerimizi bilgiye erişim, bilgiyi analiz etme ve bu bilgiyi ekonomik değere dönüştürebilme yetkinlikleri ile donatmak anlayışında olacaktır” şeklinde konuştu.

“ORTAK AKIL EKOSİSTEMİNİ TEMEL ALIR”

Altınkaynak, “Bilgi ekonomisi, sadece teknik bilgiye sahip olmayı değil aynı zamanda bu bilgiyi toplumsal refahın artırılmasında kullanabilmeyi de gerektirir. Bu bağlamda eğitim sistemimizde; öğrencilerimizin yenilikçi düşünme, problem çözme ve girişimcilik becerilerini geliştirecek yaklaşımlar üzerinde duruyoruz. Onların sadece bilginin tüketicisi değil aynı zamanda bilgi üreticisi olmalarını hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece bireysel başarıyı değil toplumsal faydayı da ön planda tutan bir yaklaşıma sahiptir. Bu model, ortak akıl ekosistemini temel almaktadır. Eğitim, sadece öğretmenlerin ve okulların sorumluluğuyla değil toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla daha da güçlü hale gelir. Bu ekosistem sayesinde çocuklarımızı çok yönlü bireyler olarak yetiştirebilir, onların sosyal ve duygusal becerilerini de güçlendirebiliriz” dedi.

“SADECE AKADEMİK BİLGİ VERMEK YETERLİ DEĞİLDİR”

Altınkaynak, şu şekilde devam etti: “2024-2028 Stratejik planımızda da belirttiğimiz üzere; veliler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve iş dünyası gibi paydaşlarımızın da eğitim süreçlerine aktif olarak dâhil olmalarını önemsemekteyiz. Öğrencilerimizin, yaşadıkları toplumun bir parçası olduklarını hissetmeleri ve bu topluma katkı sunma bilinciyle yetişmeleri bizim için büyük bir önem arz etmektedir. 21. yüzyılın getirdiği değişimler, eğitimde de köklü bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Artık öğrencilerimize sadece akademik bilgi vermek yeterli değildir. Onların eleştirel düşünme, yaratıcı problem çözme, dijital okuryazarlık, işbirliği ve iletişim becerilerini de geliştirmemiz gerektiği bilincindeyiz. Bu beceriler, öğrencilerimizin gelecekteki belirsizliklere karşı daha dirençli olmalarını ve değişen dünyada başarılı olmalarını sağlayacaktır. Eğitim programlarınız, öğrencilerimize bu becerileri kazandırmak üzere yapılandırılmıştır.”

“GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ İNŞA EDECEK NESİLLERİ YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Altınkaynak son olarak, “Günümüzde bilgi, artık sadece tek bir disiplinin sınırları içerisinde kalmamaktadır. Disiplinler arası bakış açısı, karmaşık problemlere daha kapsamlı çözümler getirme imkânı sunmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde de bu bakış açısını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin; farklı disiplinler arasında bağlantılar kurabilme, bilgiyi entegre edebilme ve çok boyutlu düşünme becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz. Değerli paydaşlarımız, bu eğitim ve öğretim yılında da hep birlikte büyük bir gayretle çalışacak, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu yolda öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm paydaşlarımıza büyük görevler düşmektedir. Sizlerin katkılarıyla çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğimize olan inancım tamdır. Bu vesileyle 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.