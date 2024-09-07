Ünlü sporcu, motosikletinin kontrolünü kaybederek pist dışına savruldu ve ardından hastaneye kaldırıldı. Razgatlıoğlu'nun sağlık durumu merak konusu olurken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarına sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NUN SAĞLIK DURUMU

ROKiT BMW Motorrad takımı adına yarışan Razgatlıoğlu, kazanın ardından yapılan kontroller için hastaneye götürüldü. Dünya Superbike Şampiyonası’nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, ünlü motosikletçi bu hafta sonu Fransa’daki yarışlarda yer almayacak. Ancak Razgatlıoğlu, sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek, "İyiyim, mesajlarınız için teşekkür ederim" dedi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde Alanya, Antalya'da dünyaya geldi. Motosiklet camiasında tanınan Arif Razgatlıoğlu'nun oğlu olan Toprak, henüz 7 yaşında motosikletle tanıştı. Türk motosiklet efsanesi Kenan Sofuoğlu tarafından eğitilen Razgatlıoğlu, 16 yaşında İstanbul Park’ta Türkiye pist rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası başarılara da imza atan Razgatlıoğlu, 2021 yılında Superbike Dünya Şampiyonu olarak bu unvanı kazanan ilk Türk sporcu oldu.

2024 sezonunda BMW Motorrad Motorsport takımıyla yarışmaya başlayan Razgatlıoğlu, geçirdiği kazanın ardından bir süre dinlenecek ve pistlere dönüş tarihini bekleyecek.