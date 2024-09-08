Son dönemde dikkat çeken genç sunuculardan biri olan Begüm Çamlı, başarılı kariyeri ve ekranlarda sergilediği performansla adından söz ettiriyor. 27 Eylül 1993’te İstanbul’da doğan Çamlı, eğitimini İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nde tamamladı. Ancak, medya dünyasına olan ilgisi onu televizyon ekranlarına taşıdı.

Sunuculuk ve spikerlik alanında kendini geliştiren Çamlı, Dialog Anlatım ve İletişim okulunda aldığı spikerlik ve diksiyon eğitimleriyle dikkat çekti. Kariyerine, Haber Global’de muhabir olarak staj yaparken başlayan genç sunucu, kısa sürede ekran önüne çıkarak sunuculuk görevini üstlendi. 2021 yılında Haber Global'de sunucu olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra Sözcü TV’ye geçerek burada da sunuculuk kariyerine devam etti.

Televizyon kariyerinin yanı sıra Begüm Çamlı, ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına 10 Temmuz 2014 tarihinde katılarak izleyiciler tarafından tanındı. Sosyal medyada da aktif olan Çamlı, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Begüm Çamlı'nın özel hayatına dair fazla bilgi bulunmamakla birlikte, evlilik durumu ve eşi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Genç yaşına rağmen medya dünyasında adını başarıyla duyuran Çamlı, kariyerini emin adımlarla sürdürüyor.