Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gününe denk gelen bu mübarek gece, Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kutlanmaktadır.

Mevlid kelimesi, sözlük anlamıyla "doğum yeri ve zamanı" demektir. İslam kültüründe ise özellikle Hazreti Muhammed’in doğumunu ve bu bağlamda gerçekleştirilen etkinlikleri ifade eder. Tarih boyunca Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatımi dönemlerinde resmi törenlerle kutlanan Mevlid Kandili, günümüzde de Müslümanlar arasında büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Süleyman Çelebi’nin "Vesiletü’n Necat" adlı eseri ise bu kutlu gecede sıklıkla okunan mevlitlerden biridir.

MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER

Mevlid Kandili'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler şunlardır:

Salât ve Selâm Getirmek: Peygamber Efendimiz’e bol bol salât ü selâm getirilmeli, şefaati umulmalıdır.

Oruç Tutmak: Bu mübarek günün gündüzünde oruç tutulabilir.

Kur’an-ı Kerim Okumak: Kur’an-ı Kerim okunmalı, dinlenmeli ve anlamı üzerinde tefekkür edilmelidir.

Zikir ve Dua: Zikir, evrad ve ezkar yapılmalı; Allah’a yönelinerek bağışlanma dilenmelidir.

Tevbe ve İstiğfar: Günahlara samimi olarak tevbe edilmeli, geçmişin hataları sorgulanarak bağışlanma istenmelidir.

Namaz Kılmak: Kaza ve nafile namazlar kılınmalı, mümkünse camilerde cemaatle namaz kılınarak cemaat sevabına ortak olunmalıdır.

Tefekkür: İnsanın kendi varoluşunu sorgulaması ve Allah’ın emirlerini düşünmesi, Mevlid Kandili’nin ruhuna uygun bir ibadet olacaktır.

Mevlid Kandili, maneviyatı güçlendirme, geçmişi sorgulama ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunan kutlu bir gecedir.