Çiğdem Mater, 2015 yılında yönetmen Ahu Öztürk'ün yönettiği "Toz Bezi" adlı filmin yapımcısı olarak tanındı. Sinema eğitimi için Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nü bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi’nde medya sosyolojisi üzerine yüksek lisans yaptı. "Alfred Hitchcock Sinemasında Psikanalitik Açısından İd, Ego, Süperego: Psycho/ Sapık Örneği" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Mater, 1997-2005 yılları arasında ABC News, Sky News, Boston Globe, ARTE, Le Nouvel Observateur, Radio France Internationale ve Los Angeles Times gibi önemli medya kuruluşlarında çevirmen, yapımcı ve muhabir olarak görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında Anadolu Kültür’de Kafkas programlarının koordinatörlüğünü üstlendi ve 2008 yılında kurulan Ermenistan Türkiye Sinema Platformu’nun koordinatörlüğünü yürüttü.

2009-2010 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde koordinatörlük yaptı. "Çoğunluk" ve "Sivas" gibi toplumsal sorunları ele alan filmlerde yardımcı yapımcı ve ortak yapımcı olarak yer aldı. Ayrıca, Çinli yönetmen Ai Weiwei'nin "İnsan Seli" ve Tunuslu yönetmen Mohamed Ben Attia’nın "Weldi" gibi uluslararası projelerde yürütücü yapımcılık yaptı.

Çiğdem Mater, Osman Kavala ve Gezi Parkı olaylarına bağlı olarak yürütülen Gezi Parkı davası kapsamında Kasım 2018’de tutuklandı. 25 Nisan 2022’de, bu davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 28 Eylül 2023 tarihinde, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından verilen ilamda Gezi Parkı davasından aldığı mahkûmiyet kararı onandı.

Mater'in cezaevi süreci, Türk toplumsal ve hukuki dinamikleri açısından büyük önem taşıyor ve onu gündemde tutmaya devam ediyor. Hem sinema hem de toplumsal adalet alanındaki katkılarıyla bilinen Mater'in durumu, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor.