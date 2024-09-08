Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, destek ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Siirt’te düzenlenen “Türkiye Buluşmaları” programında konuşan Bakan Göktaş, Eylül ayı itibarıyla yaşlı ve engelli aylıkları için toplam 5.6 milyar liranın vatandaşların hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, bakanlığın ana hedefinin Türkiye'nin refah seviyesini artırmak olduğunu vurguladı. "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" sloganıyla hareket ettiklerini ifade eden Göktaş, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin topluma tam ve etkin katılımını desteklemek amacıyla çeşitli programlar yürüttüklerini kaydetti.

Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının yanı sıra 3 bin 754 kişinin evde bakım hizmetlerinden yararlandığını belirtti. Engelli bireylerin aile bütünlüğünün korunmasına ve güvenli bir geleceğin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu projesinin yeni dönem uygulamasına ilişkin de bilgi verdi. Doğurganlık hızının düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde başvuruların başladığını söyleyen Göktaş, şu ana kadar 12 bin 132 genç çiftin başvurduğunu, 4 bine yakın çiftin kredi desteği aldığını açıkladı. Gelir kriterini 2 asgari ücretten 2.3 asgari ücrete yükselttiklerini belirten Göktaş, bu değişiklikle daha fazla genç çiftin fondan yararlanabileceğini ifade etti.