Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.(23) bir yıl önce vefat eden annesi T.A. adına kayıtlı evlerinin önündeki yol kenarında atıl durumdaki otomobilin içine saman koyup ateşe verip kaçtı.

Otomobil alev alev yanarken geriye demir yığını kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Olay jandarmaya haber verildi.

Annesinden kalan aracın yandığı haberini alan F.Y. adlı kadın baba evine gelip aracın tamamen yanmış olduğunu görünce, "Annemizden hatıraydı. Kullanılmıyor zaten. Ne istedin ya" diye gözyaşı döküp ağladı. Aracı yakan B.A., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanırken, ifadesi alınan genç, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.