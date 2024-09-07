Dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulunan Valilik, sosyal medyada yapılan paylaşımların ‘şikâyet edildiğini’ belirterek gönderilen sahte mesajlara iletilen asılsız mesajlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. İletilen sahte linklere tıklamamak gerektiğine dikkat çeken Valilik, herhangi bir üyelik ya da ödeme işleminin de yapılmaması gerektiğini söyledi.

Yapılan uyarıda sosyal medya ve mesaj yoluyla paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve sahte siteler üzerinden kişisel/finansal bilgilerin paylaşılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Valilik tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyada yapılan paylaşımların ‘şikâyet edildiğini’ belirterek gönderilen sahte mesajlara ve oltalama amaçlı bağlantılara dikkat! Bu tür mesajlarda yer alan sahte linklere tıklamayın. Hesaplarınıza ait kullanıcı ve parola bilgilerinizi paylaşmayın. Sahte bağlantılarda yer alan formları doldurmayın.”