Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı projesi 5. takım gönüllülüğü kapsamında 6 gönüllü arandığını söyledi.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütülen "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı projesi 5. takım gönüllülüğü kapsamında 6 gönüllü aranıyor.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan SORGED Başkanı Halil Uğuz, “Gönüllülük faaliyetleri 12 Eylül - 21 Ekim 2024 tarihleri arasında 40 gün sürecektir. Program kapsamında gönüllülere 40 gün için 250 Euro cep harçlığı ödemesi yapılacak. Gönüllülük takımında Türkiye'den ve İtalya, Kuzey Makedonya ve Ürdün'den, olmak üzere toplamda 16 genç katılım sağlayacak. Gönüllülük programını başarıyla tamamlayan katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecektir. Başvuru için sorged.org adresini ziyaret edebilirsin” ifadelerini kullandı.