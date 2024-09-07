Kaymakam Serttaş’ın ziyaretine, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Ufuk Yozgat'ta eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette, ilçe genelindeki sağlık hizmetlerinin durumu değerlendirildi ve sağlık personeliyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Serttaş, toplum sağlığının önemine vurgu yaparak, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılması adına gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Serttaş, ziyaret esnasında vatandaşlarımızla da bir araya gelerek sohbet etti, onların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sonunda ise, sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.