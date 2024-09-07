1947 doğumlu Yalçın Ayaslı, Ankara Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1968 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatına hız kesmeden devam eden Ayaslı, 1973 yılında Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) master ve doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Akademik kariyerine ODTÜ'de öğretim üyeliği ve bölüm başkan yardımcılığı yaparak başlayan Dr. Ayaslı, 1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne geçerek Massachusetts eyaletindeki Raytheon firmasının araştırma bölümünde mikrodalga monolitik entegre devre (MMIC) teknikleri ve GaAs "field effect transistor" üzerine teorik ve deneysel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 15 adet patente imza atmış ve çok sayıda teknik makale yayımlamıştır.

1985 yılında, Chelmsford, MA'de Nasdaq borsasına kayıtlı Hittite Microwave Corp. adlı firmayı kuran Ayaslı, RFIC karışık sinyal ve mikrodalga milimetre dalga entegre devre parçaları üretmiştir. Firma, kablosuz ve telekomünikasyon pazarlarına yönelik yan sistemler üretimi yapmıştır. 20 yıl boyunca CEO ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü Hittite Microwave Corp., 2014 yılında Analog Devices Inc. tarafından 2.45 milyar dolara satın alınmıştır.

Günümüzde, Yalçın Ayaslı Boston, Washington, DC ve İstanbul'da ofisleri bulunan iki kâr amacı gütmeyen kuruluşun; Türk Kültür Vakfı ve Amerika-Türk Koalisyonu'nun kurucusu ve başkanıdır. Bu kuruluşlar, Türk kültürü, müziği ve yemek kültürünün dünya çapında tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Ayrıca, İstanbul’da Yemek Sanatları Merkezi (YESAM) ve Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (DATU)’yu kurmuş olan Dr. Ayaslı, mezun olduğu ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümüne 2012 yılında Ayaslı Araştırma Merkezi'ni bağışlamıştır. Dünya Türk İş Konseyi Yüksek İstişare Kurulu üyeliği de bulunan Dr. Ayaslı, Türkiye ve ABD’de Borajet, Armaggan ve Nar markalarıyla çeşitli yatırımlar yapmaktadır.