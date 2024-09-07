Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 596 milyon 788 bin lira maliyetle inşa edilen 224 derslikli 18 okul, 2024 eğitim öğretim yılına hazırlandığını söyledi.

Vali Özkan, “Tüm çabamız daha nezih ve modern ortamlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirebilmektir” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Tüm çabamız daha nezih ve modern ortamlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirebilmektir. 2024 yılında 596 milyon 788 bin lira maliyetle inşa ettiğimiz 224 derslikli 18 okulumuz, yeni eğitim yılına hazır ve hazırlanıyor. Ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.