Kaymakam Serttaş’ın ziyaretine, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Ufuk Yozgat'ta eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette, ilçe genelindeki sağlık hizmetlerinin durumu değerlendirildi ve sağlık personeliyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplum Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti

Kaymakam Serttaş, toplum sağlığının önemine vurgu yaparak, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılması adına gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toplum Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti1

Serttaş, ziyaret esnasında vatandaşlarımızla da bir araya gelerek sohbet etti, onların talep ve önerilerini dinledi.

Boğazlıyan Belediyesi’nden hummalı bakım Boğazlıyan Belediyesi’nden hummalı bakım

Toplum Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti4

Ziyaret sonunda ise, sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.

Muhabir: Alpaslan Demir