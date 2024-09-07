Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Büyükyağlı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 34 HRR 670 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile yolcu N.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA