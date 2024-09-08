Yozgat Valiliği, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi tarafından Geleneksel Sünnet Şöleni’nin ilki gerçekleştirildi.

Geleneksel Sünnet Şöleni’ne Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve birçok önemli isim katıldı.

Şölenden sonra Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan Hanımefendi, Valiliğimiz, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi tarafından organize edilen 1’inci Geleneksel Sünnet Şöleni'ne katıldı. Valimiz Özkan ve Arzu Özkan Hanımefendi, sünnet olan çocuklarımızı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi” ifadelerine yer verildi.