Tamamen kendi imkânlarıyla, hiçbir dış destek almadan kurduğu 112 metrekarelik tesiste, eşi ve çocuklarıyla birlikte iki ayda 5-6 ton mantar üreterek önemli bir başarıya imza attı.

Üretimin büyük kısmını Yozgat’taki marketler, pazarcılar ve manavlara satan Taşçı, şehir dışından gelen yoğun talebe ise mevcut kapasitesiyle yanıt veremiyor. Bu nedenle, üretim kapasitesini artırma planları yapıyor.

KENDİ İMKÂNLARIYLA KURDUĞU TESİSTE BÜYÜK BAŞARI

Hasan Taşçı, bir yıl önce Sarıhacılı Mahallesi’nde 112 metrekarelik bir alanda tamamen kendi çabalarıyla bir mantar üretim tesisi kurdu. Taşçı, eşi ve çocuklarının da desteğiyle tesiste kültür mantarı yetiştirmeye başladı. İki aylık bir süreçte 5-6 ton mantar üreten Taşçı, bu üretimi Yozgat’taki çeşitli marketlere, pazarlara ve manavlara satarak değerlendirdi. Ürettiği mantarları toptan olarak kilo başına 50 ila 60 lira arasında değişen fiyatlarla satan Taşçı, gelen taleplerin artmasıyla birlikte üretim kapasitesini genişletme kararı aldı.

MANTAR ÜRETİMİNDE KALİTE VE FİYAT DENGESİ

Taşçı, ürettiği mantarların fiyatlandırmasını kaliteye göre yapıyor. Birinci sınıf kaliteye sahip mantarları toptan olarak kilogramı 60 liradan, kalitesi biraz daha düşük olanları ise 45 liradan satıyor. Şehir dışından, özellikle Ankara ve Çorum’dan gelen yoğun taleplere rağmen, mevcut üretim kapasitesi bu talepleri karşılamaya yetmiyor. Taşçı, üretim tesisini genişleterek çadır sayısını artırmayı ve bu sayede günlük üretim kapasitesini 500 kilograma kadar çıkarmayı planlıyor. Bu artışla birlikte yalnızca Yozgat’ta değil, diğer illere de mantar gönderimi yapmayı hedefliyor.

YÜKSEK MALİYETLERE RAĞMEN DEVAM EDEN ÜRETİM

Mantar üretimi, yüksek maliyetleri beraberinde getiriyor. Taşçı, "Kompost, toprak, elektrik, nakliye ve işçilik gibi masraflar, iki aylık bir sürede 200 bin lirayı buluyor," diyerek, üretim sürecinin finansal zorluklarına dikkat çekiyor. Herhangi bir resmi destek almadan tamamen kendi çabalarıyla bu tesisi kurduğunu vurgulayan Taşçı, üretimin her aşamasında kaliteye büyük önem veriyor. Kaliteli üretim sayesinde maliyetleri karşılamayı ve kazanç elde etmeyi başaran Taşçı, mantar yetiştiriciliğinin sabır ve özveri gerektiren bir iş olduğunu belirtiyor.

“SABAH AKŞAM SÜREKLİ KONTROL GEREKLİ”

Mantar yetiştiriciliğinin göründüğünden daha fazla dikkat ve emek gerektiren bir iş olduğunu ifade eden Taşçı, "Mantar üretim işi kolay gibi görünse de aslında çok ilgi ve bakım istiyor. Sabah akşam sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Kaliteli üretim yaptığınız zaman para kazandırıyor, ancak ilgi alaka olmazsa yatırmış olduğunuz maliyeti bile karşılayamazsınız," şeklinde konuştu. Taşçı, üretim tesisini genişletmek ve daha fazla mantar üreterek hem Yozgat’ın hem de çevre illerin taleplerini karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÜRETİM TESİSİ GENİŞLEME HEDEFİNDE

Mevcut üretim kapasitesiyle gelen taleplere yetişemeyen Hasan Taşçı, tesisini genişletmek için çeşitli planlar yapıyor. Özellikle şehir dışından gelen yoğun talepler doğrultusunda, çadır sayısını artırarak üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlayan Taşçı, "En kısa zamanda çadır sayımızı çoğaltacağız. Bu sayede günlük yaklaşık 500 kilograma kadar üretim yapabileceğiz. Kendi ilimiz dışında şehir dışına da, diğer illere de gönderim yapacağız," diyerek, hedeflerini açıkladı.

Bu genişleme planları, Hasan Taşçı’nın Yozgat’taki girişimcilik hikâyesine yeni bir başarı halkası daha ekleyecek gibi görünüyor. Yozgat’ın mantar üretiminde önemli bir merkez haline gelmesine katkıda bulunan Taşçı, bundan sonraki adımlarını da aynı özveriyle atmayı planlıyor.