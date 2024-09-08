Yozgat Valiliğince yapılan açıklamada, “Otobüs yolculuklarında emniyet kemerleri hayati önem taşır. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumanın en basit yolu emniyet kemeridir. Emniyet kemerinizi takın, güvende kalın” ifadelerini kullandı.

EMNİYET KEMERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Emniyet kemerlerinin yararları, kaza kategorilerinin hepsinde görülmektedir. Fakat ölüm ve ağır yaralanmanın en çok meydana geldiği çarpma/çarpışma kazalarındaki yararları daha dikkat çekicidir.

Çarpma sonucu savrulan bir eşya da olsa insan bedeni de olsa eninde sonunda bir engelle durdurulur. Bir çarpma anında araç saniyenin ilk on salisesinde durmakta ise de eğer emniyet kemeri takılı değilse direksiyon, kontrol paneli ya da ön cam tarafından durdurulana kadar araç içindeki eşyalar ve araçta bulunan kişilerin bedenleri aynı hızdaki hareketlerine devam edeceklerdir.

Oysa doğru takılmış bir emniyet kemeri insan bedenini: Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek, çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak, çarpma veya çarpışma anında koltuktan fırlamayı engelleyerek, hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek korumaktadır.

EMNİYET KEMERİ KULLANMANIN ÖNEMİ

Araç sürücülerinin ve yolcuların trafikte emniyet kemeri takmaları yasalar gereğince zorunlu olsa da sürücülerin birçoğu ve özellikle araç içerisindeki yolcular emniyet kemeri kullanmamayı tercih ediyorlar.

Trafikte meydana gelen kazalarda emniyet kemeri kullanmanın önemi oldukça büyüktür. Emniyet kemerleri küçük çaplı kazaların yanı sıra ölüm ve ağır yaralanmaların olduğu kazalarda da büyük bir önem taşır.

Kaza anında çarpmanın etkisiyle beraber araç içinde bulunan kişiler emniyet kemerleri takılı olmadığında araç içerisinde savrulup, birbirlerine vurabilecekleri gibi, aracın dışına da savrulabilirler. Bunun yanı sıra sürücüler direksiyona, ön koltukta oturan diğer kişi ise aracın konsoluna çarparak ağır şekilde yaralanabilirler.

EMNİYET KEMERİ'NİN ETKİLERİ HAKKINDA BAZI ÇARPICI ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Üç noktalı emniyet kemerleri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini yüzde 45 kamyonetlerde de yüzde 60 oranında azalmaktadır.

İleri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımının, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 2/3'nün ve ön koltukta ölümlerin ise yüzde 6'sını önlediği saptanmıştır. Bütün ağır yaralanmalarda ise, arka koltuk emniyet kemerleri yaralanmanın şiddetini yüzde 50 oranında azaltmaktadır.

TRL (İngiltere Ulaşım Araştırma Laboratuarı) analizleri, ön koltuk yolcularının tamamına yakınının emniyet kemeri takmasına karşılık, daha düşük oranda emniyet kemeri kullanan arka koltuk yolcularının yaralanma riskinin 2 kat, fırlatılma riskinin ise 7 kat daha fazla olduğu ortaya koymuştur. Emniyet kemeri takmamış arka koltuk yolcuları en çok kafa, yüz ve boyun zedelenmelerine maruz kalmaktadır. Arka koltuk yolcularının en büyük yaralanma nedeni fırlatılmadır.

Genel bir ifade ile belirtecek olursak emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerdeki ölüm ve yaralanma oranları, kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre yüzde 40 daha azdır.

Avustralya'nın bir eyaleti olan Viktorya'da emniyet kemeri kullanımı 1970 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Bundan 4 yıl sonra 1974 istatistiklerinde ölümlerde yüzde 37'lik azalma, yaralanmalarda yüzde 41'lik azalma ve omurilik zedelenmelerinde ise yüzde 27'lik azalma meydana gelmiştir.

1995'te Amerika'da ise emniyet kemerleri 9 bin 797, hava yastıkları 475, çocuk koruma sistemleri ise 279 kişinin hayatını kurtarmıştır. Kanada'da, 1989'dan bu yana emniyet kemerleri 2 bin400 kişinin hayatını, 55 bin kişinin yaralanmasını önlemiş, sosyal ve sağlık maliyetlerinde 3 milyon dolar tasarruf sağlamıştır. Yine aynı ülkede ise 1995 yılında ölümlü kazalarda, koruma sistemi kullanmayanların (Emniyet kemeri, araç çocuk koltuğu vs.) yüzde 25'i aracın dışına fırlatılmıştır.

Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24.8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran yüzde 6.3'tür.