Türkiye'nin engelli bireylere yönelik farkındalığı artıran isimlerinden biri olan Turgay Karakaş, serebral palsi ile mücadele ederek uzay mühendisliği alanında büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’nin ilk serebral palsili uzay mühendisi unvanını taşıyan Karakaş, azmi ve çalışkanlığıyla örnek teşkil ediyor.

HAYAT HİKAYESİ VE EĞİTİMİ

Turgay Karakaş, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle serebral palsi tanısı konuldu. Ancak bu fiziksel engel, Karakaş'ın eğitim hayatındaki başarılarının önüne geçemedi. Eğitim hayatına büyük bir azimle devam eden Karakaş, uzay bilimlerine olan ilgisiyle dikkat çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği bölümünden mezun olan Karakaş, bu alanda Türkiye'deki ilk serebral palsili mühendis olarak tarihe geçti.

İLHAM KAYNAĞI OLDU

Karakaş, sadece bir mühendis değil, aynı zamanda birçok engelli birey için ilham kaynağı oldu. Sosyal medya ve çeşitli etkinliklerde yaptığı konuşmalarla, engellerin başarıya engel olmadığını, azim ve kararlılıkla her şeyin başarılabileceğini anlatıyor. Karakaş, birçok genç mühendise de yol gösterici olmayı sürdürüyor.

KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Serebral palsili bireyler, günlük yaşamda pek çok zorlukla karşı karşıya kalırken, Turgay Karakaş bu zorlukları aşarak kariyerinde önemli bir noktaya geldi. Karakaş, eğitim hayatında ve iş dünyasında fiziksel engelleri nedeniyle pek çok zorluk yaşadı. Ancak bu zorluklar, onun azmini daha da perçinledi. Karakaş, başardıklarıyla engelli bireylerin de her alanda var olabileceğini kanıtladı.

GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI

Turgay Karakaş, uzay mühendisliği alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca engelli bireylerin iş dünyasında daha fazla yer alabilmesi için farkındalık projelerinde aktif olarak görev alıyor. Gelecekte, uzay teknolojileri alanında daha büyük projelere imza atmayı ve bu alandaki genç mühendislere mentorluk yapmayı hedefliyor.

Turgay Karakaş, Türkiye’deki engelli bireyler için büyük bir umut ışığı olurken, aynı zamanda dünya genelinde de bu alandaki öncü isimlerden biri olarak anılmaya devam ediyor.