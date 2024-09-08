Başkan Aydoğmuş yayınlandığı mesajında: "8 Eylül 2003 tarihinde Ankara Eskişehir yolunda meçhul bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, adaletli ve liyakatli çalışmalarıyla halk arasında ‘Süper Vali’ olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu’nun vefatının üzerinden 21 yıl geçti. Kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sayın Valimiz görevdeyken nasıl bir ülkede yaşamak istediğini bir TV programında şöyle özetliyordu. Recep Yazıcıoğlu'nun sözleriyle: ‘Şahsiyet olarak kıvırma meselelerinin olmadığı, özgür, adaletin üstün olduğu, faili meçhullerin olmadığı, çetelerin olmadığı özgür bir ülkede yaşamak isterim’ diyor. Yaptığı röportajın devamında şunu söylüyor: "Bugün neredeyse her makam siyasi oldu, odacılık bile siyasi makam haline geldi. Her yere siyasetle giriliyor, 'senin adamın benim adamım' deniyor, bilgi beceri liyakat göz ardı ediliyor” dedi.

“ŞAİBELİ KAZA VE GERÇEKLEŞMEYEN VAATLER”

Aydoğmuş, “Bu sözlerinin ardından 8 Eylül 2003 tarihinde geçirdiği şaibeli trafik kazası sonucu hayatını kaybediyor. 2003’ten bu yana sayın valimizin istediği hiçbir şey gerçekleşmedi. Yıl 2024; çaycılık makamı dâhil tüm makamlar siyasi oldu. Bütün bürokrasi siyasetin emrine girdi. Sınavlarda derece yapanlar işe alınmazken, mülakatla istedikleri kişiyi devlete aldılar, liyakatin yerine sadakati koydular. İktidara sadakatliysen her kapı açıldı, adamı olan devlete girdi, işini çözdü, adaleti istediği gibi tesis etti. Memur amir oldu, adamı olmayan ölüme mahkûm edilir hale geldi. Devletin genetik kodlarıyla oynandı. Birçok valiler hükümetin valisi oldu ve iktidar partisinin il başkanı gibi çalışır hale geldi” şeklinde konuştu.

“VAATLERİN GERÇEKLEŞMEDİĞİ YILLAR”

Aydoğmuş, “Sayın valim, vaadinizin üzerinden 21 yıl geçti. 2003 yılından bugüne; suikastlerin, faili meçhullerin yaşandığı, çetelerin kol gezdiği, siyasilerin, gazetecilerin, iş adamlarının darp edilerek tehdit edildiği, göz göre göre sokak ortasında öldürüldüğü cinayetlerden ve suikastlerden hesap soramaz hale geldik. 2003 yılında siz Recep Yazıcıoğlu başta olmak üzere, 2009’da Muhsin Yazıcıoğlu, 2018'de Cemal Kaşıkçı, 2022 yılında Sinan Ateş suikastleri, ülkenin güvenliğini sorgular hale getirdi. Hukukun karşısında adaletin katledildiği bir düzen içinde, zenginin adaletli, garibanın adaletsiz olduğu bir düzen kuruldu. Baklava çalana hapis cezası, çalıp çırpana, kara para aklayana beraat verilen bir ülke olduk. Milletin vicdanında adalet kurumu en güvensiz kurum haline geldi" ifadelerini kullandı.