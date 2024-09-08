51 yaşındaki Kahraman Kudu'nun kullandığı otomobil, yol kenarındaki rögar kapağına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kahraman Kudu ve eşi Filiz Kudu (46) hayatını kaybederken, çiftin çocukları Elif Su (8) ve Berin Su Kudu (6) yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Kahraman Kudu'nun Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nde, eşi Filiz Kudu'nun ise Giresun Valiliği'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Çiftin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürülecek.