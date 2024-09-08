Aydıncık ilçesinde yer alan Kümbet Ovada her yıl binlerce dekar alanda ekimi yapılan patatesin hasadı devam ediyor.

Yozgat’ta verim ve rekoltenin yüksek olduğu patates üretiminde çiftçiler, arz ve talep olmadığı için fiyatların düşüklüğünden yakınıyor.

Geçen yıl kalitesine göre tarlada kilogram fiyatı 15 lira olan patates bu yıl 4-5 lira arasında alıcı buluyor.

İhracatın da kapalı olması nedeniyle fiyatların üretim maliyetinin de altına düştüğünü ifade eden üreticiler, masrafları dahi karşılayamadıklarını belirtiyor.

“KİMSE EMEĞİNİN TARLADA KALMASINI İSTEMEZ”

Aydıncık ilçesinde bu yıl 30 bin dönüm alana patates ekimi yapıldığını belirten üretici Hayrullah Karadavut, patates hasadına başladıklarını belirtti.

Bu yıl patateste verim ve kalitenin iyi olduğuna değinen Karadavut, “Patates verimi bu yıl çok iyi dönümüne 1’e 7 alan çiftçilerimiz var. Ancak arz ve talep olmadığı için şu an bütün ürünler çiftçilerin elinde kalmış durumda. Biz bin 500 dönüm alana patates ekimi yaptık, yaklaşık 5-6 ton civarında bir verim beklentimiz var. Rekolte bu yıl yüksek ama maalesef fiyatlarımız bu yıl çok dipte, işçilik maliyetini bile karşılayamıyoruz. Geçen yıl patatesin kilogramı tarlada 12-13 lira civarındaydı bu yıl ise 4-5 lira arasında ancak satılıyor. Biz yetkililerimizden biran önce ihracat kapılarının açılmasını ve çiftçilerimize destek olunmasını istiyoruz. Kimse emeğinin karşılığı tarlada kalsın istemez. Ürünlerimiz şu an tarlada sökmeye dahi çiftçinin gücü yetmiyor. Çoğu çiftçi işçi bulamıyor, masraflara da yetişemediği için tarlada kalan ürünlerimiz var” dedi.

“ÇİFTÇİ AYAKTA DURMAZSA SIKINTI BÜYÜK”

Bu yıl pazar sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Halil İbrahim Karadavut ise “Aydıncık ilçemizde üretim yapmaktayım. Biz aynı zamanda hem üretim hem de satış ayağımız olduğu için iki tarafta da sıkıntı yaşıyoruz. Bu yıl üretim çok, verim de çok ama pazar sıkıntılı. Pazar sıkıntısı olduğu için de patates fiyatları dibe vurmuş durumda. Geçen yıl biz patatesi kalitesine göre 15 liraya kadar sattığımız oldu bu sene 4-5 lira arasında değişiyor tarlada. Çiftçimiz aracılara tarladaki patateslerini alması için yalvarıyor. Yani çiftçimiz bu kadar sıkıntı içerisinde. Yeni yeni pazarların kurulmasını istiyoruz üretici olarak. İhracat kapılarının açılması lazım ki çiftçimiz ayakta dursun, çiftçi ayakta durmazsa sıkıntı büyük. Ben bu yıl bin 500 dönüm alana ekim yapıyorsam bunu 500 dönüme düşüreceğim ya da hiç ekmeyeceğim. Çiftçiyi lütfen küstürmeyelim, gerçekten zor durumdayız. Yetkililerden bu durumun bir an önce sonuca kavuşturmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.