Yozgat merkez, Sorgun, Yerköy’de “Bozok-8 Huzur Uygulaması” kapsamında 3 bin 907 şahıs ve bin 220 aracın sorgulandığını aktaran Valilik, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Uygulama kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 2 adet tüfeğin ele geçirildiği, 7 aranan şahsın yakalandığı ve 5 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.

Yozgat Valiliğinden konuya dair yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Yozgat merkez, Sorgun, Yerköy “Bozok-8 Huzur Uygulaması” kapsamında 3 bin 907 şahıs ve bin 220 araç sorgulanmış, sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 2 adet tüfek ele geçirilmiş, 7 aranan şahıs yakalanmış, 5 araç trafikten men edilmiştir. 123 umuma açık işyeri denetlenmiş, 56 park bahçe, 14 okul ve çevresi kontrol edilmiştir. İlimizin huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.