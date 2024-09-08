Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Merve Taşkın, kullanıcılar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

21 Ocak 1998'de İstanbul'da dünyaya gelen Merve Taşkın, 25 yaşında olup, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Taşkın, özellikle geçtiğimiz yıllarda yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmişti.

TEŞHİRCİLİK SUÇLAMASINDAN BERAAT ETTİ

Sosyal medya üzerinden teşhircilik yaptığı gerekçesiyle yargılanan Merve Taşkın, yargılandığı davada beraat etti. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanık Taşkın ve avukatları Feyza Altun ile Emrah Karatay hazır bulundu.

Müstehcenlik suçlamasıyla açılan davada mahkeme, suç unsurlarının oluşmadığını belirtti. Mahkeme, Taşkın için beraat kararı verdi.

HEDEFLERİYLE GÜNDEMDE: "BİLL GATES VE ELON MUSK İLE AYNI MASADA OTURMAK İSTİYORUM"

Nazilli doğumlu OnlyFans fenomeni olan Merve Taşkın, geçtiğimiz dönemde Hülya Avşar'ın programına konuk olarak katıldı ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Taşkın, "En tepeye çıkmak istiyorum. Elon Musk ve Bill Gates ile aynı masaya oturmak istiyorum. Onların çevresinde olmak istiyorum." şeklinde iddialı hedeflerini dile getirdi. Bir dönem OnlyFans üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını açıklayan Taşkın, bu açıklamasıyla da gündem olmuştu.

Katıldığı programlarda cesur ve iddialı açıklamalarda bulunmaya devam eden Taşkın, gelecekte büyük isimlerle aynı çevrede yer almak istediğini vurguladı.