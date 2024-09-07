Rezan Epözdemir, Türk hukuk dünyasında önemli bir isim olarak bilinen, başarılı bir avukat ve akademisyendir. Son dönemde yürüttüğü yüksek profilli davalar ve televizyonlardaki açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. Hukuki kariyeri boyunca birçok ünlü ismin avukatlığını üstlenen Epözdemir, ceza hukuku, aile hukuku ve ticaret hukuku gibi farklı alanlarda uzmanlaşmıştır.

24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya gelen Rezan Epözdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ikincilikle mezun olmuştur. Akademik çalışmalarına aynı üniversitede devam eden Epözdemir, özel hukuk alanında yüksek lisans yapmış ve kamu hukuku üzerine doktorasını tamamlamıştır.

Profesyonel hayatına Analiz Hukuk Bürosu’nu kurarak adım atan Epözdemir, üniversitelerde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Ayrıca, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” ve “Taraf Ehliyeti” gibi kitaplar kaleme almış; Türk Ceza Hukukunda tefecilik ve ispat gibi konularda makaleler yayımlamıştır.

Rezan Epözdemir, hukuk alanındaki uzmanlığını kamuoyu tarafından yakından takip edilen davalarda göstermiştir. Münevver Karabulut cinayeti, Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural’a açtığı dava ve Fatih Terim gibi önemli kişilerin hukuk süreçlerinde yer almıştır. Sanat dünyasından Kıvırcık Ali ve spor camiasından Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin de hukuki danışmanlığını yapmıştır.

Hukuki kariyerinin yanı sıra, spor yönetiminde de aktif rol alan Epözdemir, Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca, televizyon programlarında hukuki meseleler üzerine yaptığı eleştiriler ve televizyon dizilerindeki hukuki hatalara dikkat çekmesiyle tanınmaktadır.

Rezan Epözdemir, halen İstanbul Beşiktaş'taki Analiz Hukuk Bürosu’nda mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. Ünlü isimlerin yanı sıra büyük şirketlere de danışmanlık hizmeti veren Epözdemir, ceza hukuku, aile hukuku ve ticaret hukuku başta olmak üzere geniş bir yelpazede dava takibi yapmaktadır.