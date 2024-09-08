Türk basketbolunun önemli isimlerinden İlkan Karaman, Datça’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 34 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerinde birçok önemli takımı temsil etmiş ve birçok kez milli formayı giymişti.

13 Mayıs 1990 doğumlu İlkan Karaman, profesyonel basketbol kariyerine Tofaş'ta başladı ve son olarak Çayırova Belediyesi’nde mücadele ediyordu. Tofaş’ın altyapısında yetişen Karaman, 2007-2011 yılları arasında bu takımda oynadı. 2011-2012 sezonunda Pınar Karşıyaka, 2012-2014 yılları arasında ise Fenerbahçe forması giydi.

Karaman, 2014 yılında Türkiye Ligi şampiyonu olurken, 2013 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası’nı kazandı. Fenerbahçe’de geçirdiği dönemde 28 normal sezon maçında ortalama 5.7 sayı ve 3.8 ribaund istatistikleriyle dikkat çekti. 2014 yılında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Karaman, 2015 yılında Türkiye Basketbol 1. Ligi ekibi Acıbadem Üniversitesi ile sözleşme imzaladı. 2016 yılında Beşiktaş'a transfer oldu ancak yeterli süre alamadı.

Kariyerinde Tofaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes Sharks, Petkim, Yalovaspor, Manisa BB ve Çayırova Belediyesi gibi takımlarda oynayan İlkan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

İlkan Karaman’ın vefatının ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinden taziye mesajları yayımlandı. Basketbol camiası, Karaman’ın spor dünyasına kattığı değerleri ve anılarını yâd ederek, üzüntülerini dile getirdi.

İlkan Karaman’ın ani ölümü, basketbol severler ve spor camiası üzerinde derin bir üzüntü yarattı. Karaman’ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.