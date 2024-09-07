Daha önce 12-13 Eylül tarihlerinde 50 lira/ton olarak belirlenen sulama avansı, yapılan güncellemeyle birlikte 70 lira/ton olarak yeniden düzenlendi. Ödemelerin 11-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Kayseri Şeker, bu değişiklikle birlikte çiftçilere daha fazla destek sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Sulama avansındaki artışın, çiftçilerin sulama maliyetlerini karşılamalarına ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacağı vurgulandı.

Kayseri Şeker yetkilileri, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Bereketli topraklarımıza can suyu, çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi. Şirketin çiftçilere sağladığı bu destek, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini artırmayı ve üreticilerin mali yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.

Güncellenmiş sulama avansı ve ödeme tarihleri hakkında yapılan bu açıklama, çiftçilerin finansal planlamalarını yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Kayseri Şeker’in, tarım sektöründeki bu tür destekleyici adımları, bölgedeki çiftçilerin üretim süreçlerini daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütmelerine katkı sağlamayı sürdürecek.

Kayseri Şeker, çiftçilerin yanında olmaya devam ederken, tarım sektörünün güçlenmesi ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi amacıyla çeşitli destek programlarına ve projelere imza atmaya devam edecek.