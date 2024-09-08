İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cesedinin jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.”

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunduğu koşullara dair detaylı bilgi verdi. Vali Zorluoğlu, cesedin çuval içinde ve üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunduğunu belirtti. Zorluoğlu, “Narin’in cansız bedeni, 8.45’te öldürüldükten sonra üzerindeki giysilerle dere kenarına çuvalla getirilip dereye yerleştirilmiş ve üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapatılmış olarak tespit edilmiştir. Bu şekilde doğal bir görüntü verilmek istenmiştir.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yerel halk ve yetkililer Narin Güran’ın ölümünün arkasındaki nedenlerin belirlenmesini ve adaletin yerini bulmasını bekliyor.