Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yozgat Bozokspor, sezonun ilk karşılaşmasında Alanya 1921 Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sorgun İlçe Stadyumu’nda oynanan maçı, Alanya 1921'in uzatmalarda penaltıdan attığı golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇIN İLK YARISINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

İlk yarıda, iki takım da karşılıklı ataklar geliştirse de, kalecilerin başarılı müdahaleleri ve oyuncuların isabetsiz şutları sonucu maçta gol sesi çıkmadı. Maçın 11. dakikasında sağ kanattan gelişen Yozgat Bozokspor atağında Gökhan Erdol’un ortasında, 7 numaralı oyuncu Atalay Yıldırım yakın mesafeden topu dışarı gönderdi. Ardından 13. dakikada korner sonrası gelişen atakta, Mehmet Eren Torun’un şutunu Alanya kalecisi Murat Can Yıldız kurtardı.

İKİNCİ YARIDA BOZOKSPOR ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıda, Yozgat Bozokspor’un 99 numaralı oyuncusu Alihan Gümüş, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Ancak, Alanya 1921’in maçı çevirmesi için süreyi yeterince değerlendiremediği düşünüldü. Maçın uzatma dakikalarında, Alanya 1921 Futbol Spor Kulübü'nün penaltı vuruşunda, Ali Berke Timurcuoğlu'nun attığı golle maçta denge sağlandı ve skora 1-1 eşitlik geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakika: Yozgat Bozokspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Gökhan Erdol’un ortasında 7 numaralı oyuncu Atalay Yıldırım’ın yakın mesafeden yaptığı vuruş, kaleyi bulmadı.

13. dakika: Bozokspor’un korner sonrası Mehmet Eren Torun’un şutunu Alanya 1921’in kalecisi kurtardı.

15. dakika: Alanya 1921, sol kanattan Gökhan Kayran ile tehlikeli bir pozisyon yakaladı ancak pozisyon ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

18. dakika: Alanya 1921’in ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla dışarıya gitti.

21. dakika: Alanya 1921’in korner sonrası geliştirdiği kontraatakta, 23 numaralı oyuncu Murat Kayalı’nın çizgiden çıkardığı top, önemli bir tehlikeyi önledi.

YOZGAT BOZOKSPOR'UN İLK 11'İ

Yozgat Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde:

Yuğşa Tırak, Artun Kütükçü, Atalay Yıldırım, Gökhan Erdol, Fatih Çıplak, Sedat Yahşi, Murat Kayalı, Aygün Duman, Mehmet Eren Torun, Ümit Can Tokcu, Alihan Gümüş.

ALANYA 1921 FUTBOL SPOR KULÜBÜ'NÜN İLK 11'İ

Murat Can Yıldız, Harun Kaya, Burak Karapınar, Alper Demir, Alper Demir, Alhan Kurtoğlu, Ata Kurtuluş, Mustafa Acar, Ali Berke, Timurcıoğlu, Yusuf Efe Saydam, Emre Toptan, Gökhan Kayran.

Maçın hakemi Melih Kurt olurken, yardımcılık görevini Ahmet Algün ve Emrah Türkyılmaz üstlendi.

Yozgat Bozokspor, sezonun ilk maçında 3 puanı penaltı golüyle kaybederken, Alanya 1921 ise bir puanı uzatmalarda kazandı.