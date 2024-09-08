Sorgun İlçe Stadyumunda gerçekleştirilen maçta ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. Dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Erdol’un ortasını 7 numaralı oyuncu yakın mesafeden dışarı attı.

13. Dakikada korner sonrası gelişen atakta 47 numaralı oyuncunun şutunu kaleci kurtardı.

15. Dakikada Alanya sol kanattan 55 numara ile tehlikeli geldi ancak pozisyon ofsayt oldu.

18. Dakikada ceza sahası dışından şut az farkla dışarıya gitti.

21. Dakikada Alanya 1921’in korner sonrası kontratağını 23 numaralı oyuncu çizgiden çıkardı.

Yozgat Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde:

Yuğşa Tırak, Artun Kütükçü, Atalay Yıldırım, Gökhan Erdol, Fatih Çıplak, Sedat Yahşi, Murat Kayalı, Aygün Duman, Mehmet Eren Torun, Ümit Can Tokcu, Alihan Gümüş.

Alanya 1921 Futbol Spor Kulübü’nün ilk 11’i ise şu şekilde:

Murat Can Yıldız, Harun Kaya, Burak Karapınar, Alper Demir, Alper Demir, Alhan Kurtoğlu, Ata Kurtuluş, Mustafa Acar, Ali Berke, Timurcıoğlu, Yusuf Efe Saydam, Emre Toptan, Gökhan Kayran.

Maçın hakemi Melih Kurt olurken yedek hakemler ise Ahmet Algün, Emrah Türkyılmaz oldu.