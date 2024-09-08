Bu önemli bulgular, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilerek resmi olarak kayıtlara geçirildi. Yozgat’ın tarihî zenginliğini gün yüzüne çıkaran bu proje, bölgenin arkeolojik ve kültürel mirasını derinlemesine inceleme fırsatı sundu.

BEŞ YILLIK ARAŞTIRMA PROJESİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 2017-2022 yılları arasında yürütülen Arkeolojik Yüzey Araştırması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin maddi destekleriyle gerçekleştirildi. Proje, Yozgat il sınırları içerisindeki 294 farklı bölgede kapsamlı arkeolojik belgeleme çalışmaları yaparak, tarihî mirası ortaya çıkarmayı hedefledi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE BULGULAR

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hacer Sancaktar, projeye ilişkin detaylı bilgiler verdi. Sancaktar, araştırmanın il genelindeki 294 alanda yürütüldüğünü belirterek, “Bu süreçte, 87 yeni yerleşim yeri tespit edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir. Araştırmanın ana odağı klasik dönemler olmasına rağmen, tespit edilen tüm dönemler ve yerleşim tipleri detaylı bir şekilde belgelenmiştir. Beş yıllık araştırma sürecinde, arkeolojik veriler sağlayan toplam 103 höyük üzerinde çalışmalar yapılmış, bu höyüklerde bulunan seramikler üzerinden kültürel devamlılık önemli ölçüde izlenmiştir. Ayrıca, höyükler dışında yamaç, tepe üstü, kaya önü veya açık alan yerleşimleri şeklinde tanımlanan 151 merkez daha tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.

DÖNEMLER ARASI YERLEŞİM DOKUSUNDAKİ FARKLILIKLAR

Araştırma sonuçlarına göre, Tunç Çağı yerleşim yerlerinin oldukça dikkat çekici bir yaygınlık gösterdiğini vurgulayan Sancaktar, “Tunç Çağı döneminde yerleşim yerlerinin yoğunluğu göze çarpmaktadır. Benzer şekilde, Demir Çağı'nda da yaygın bir yerleşim dokusu devam etmektedir. Ancak Helenistik Dönem'de yerleşim sayısında belirgin bir azalma yaşandığı, Roma Dönemi’nde ise yerleşim sayısının arttığı, ancak bu yerleşimlerin kent yerine köy ve çiftlik şeklinde yoğunlaştığı görülmüştür” şeklinde konuştu.

BİLİMSEL KATKILAR VE YAYINLAR

Beş yıllık araştırmanın Yozgat genelindeki en kapsamlı arkeolojik çalışma olduğunu belirten Sancaktar, elde edilen verilerin bilim dünyası ile paylaşılmak üzere çeşitli platformlarda yayınlandığını ifade etti. “Araştırma sonuçlarına dair bilimsel yayın çalışmaları devam etmektedir. Elde edilen veriler, sempozyumlar, webinarlar, kitap bölümleri ve makaleler aracılığıyla akademik camiaya sunulmuştur. Bu yayınlar, Orta Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlayacak ve bölgenin tarihî mirasını daha derinlemesine anlamamıza olanak tanıyacaktır” diye ekledi.

Yozgat’taki bu kapsamlı arkeolojik araştırma, bölgenin tarihî geçmişine dair yeni bilgiler sunarak, kültürel mirasın korunmasına ve gelecekteki araştırmalara önemli bir temel oluşturuyor. Bu bulgular, bölgenin tarihî ve kültürel değerlerinin daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine katkıda bulunacak.