TFF 3. Lig 3. Gruba yükselen Yozgat Bozokspor ligin ilk müsabakası kapsamında bugün saat 16.00’da Alanya Kestelspor ile karşılaşacak.

Sorgun İlçe Stadyumunda gerçekleştirilecek olan maç için Yozgat Bozokspor yönetimi tarafından saat 14.00’da Cumhuriyet Meydanından araç kaldırılacak.

Konuya dair yetkililerce yapılan açıklamada, “Bugün Sorgun ilçemizde oynanacak müsabaka için Yozgat Bozokspor yönetimimizin yapacağı organizasyonda araçların 14.00’da Cumhuriyet Meydanından kalkacağı bilgisi ulaşmıştır. Tüm halkımızın bilgisine” ifadelerine yer verildi.