Çekerek Barajı’nda avlanan tonlarca gümüş balığı, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Türkiye’de pek fazla rağbet görmeyen gümüş balığı, Avrupalılar tarafından adeta çerez niyetine tüketiliyor.

GÜMÜŞ BALIĞININ EKONOMİK KATKISI

Çekerek Barajı ve çevresindeki göletler, bölge halkının geçim kaynağı haline gelmiş durumda. Çekerek Barajı, sulama, enerji üretimi ve taşkın kontrolü gibi önemli işlevlerin yanı sıra, yılın belirli dönemlerinde balıkçılara önemli bir gelir kaynağı sunuyor.

Bu yıl, barajın su seviyesinin yükselmesiyle birlikte gümüş balığında dikkate değer bir bolluk yaşanıyor. Geçtiğimiz beş yıl boyunca gümüş balığının bulunmadığı barajda, günlük olarak 15-20 ton arasında gümüş balığı avlanıyor.

BÖLGE HALKI BALIKÇILIKTA YÜKSELEN GRAFİK

Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu, baraj sularında son beş yıldır yaşanan azalma nedeniyle gümüş balığı avlayamadıklarını ifade etti.

Ancak bu yıl, gümüş balığında yaşanan bollukla birlikte 70 kişinin balık avlamak için çalıştığını söyledi.

Uslu, "Son beş yılda nisan ayında baraj suyunu bıraktıkları için gümüş balığı bulmakta zorlandık. Ancak bu yıl, gümüş balığı bolluğu yaşanıyor ve bu balığı Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Avrupa’da cips niyetine tüketiliyor. Bu, bizim için önemli bir ekonomik fırsat. Günlük olarak 25 tona kadar gümüş balığı tutabiliriz; yeter ki çalışacak insan bulalım" şeklinde bilgi verdi.

BALIKÇILIK SEZONUNUN GETİRDİĞİ VERİMLİLİK

Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi işletmecisi Paşa Koç, günlük olarak 15-20 ton arasında gümüş balığı avladıklarını belirtti.

Geçmiş yıllarda barajdan yeterli verimi alamadıklarını ancak bu yıl su seviyesinin yüksek olmasının verimi artırdığını vurguladı.

Koç, “Bu yıl, barajda gümüş balığı verimliliği yüksek. Bir ay boyunca bu balığı işleyeceğiz ve günlük olarak yaklaşık 15-20 ton balık avlıyoruz. Bu balıkları Avrupa ülkelerine gönderiyoruz ve burada yaklaşık 80 kişiyi istihdam ediyoruz. Barajda sezonuna göre sazan, kerevit gibi balıkları da avlıyoruz. Şu an gümüş balığı avlıyoruz ve kilogramı 10 liraya alınıyor. Balıkları fabrikalara gönderiyoruz ve oradan da Fransa, Norveç, Almanya gibi ülkelere ulaştırıyoruz. Avrupa’da bu balıkları çerez niyetine tüketiyorlar” şeklinde konuştu.

YOZGAT’IN EKONOMİK YÜKSELİŞİ VE BALIKÇILIĞIN ROLÜ

Yozgat’ın bozkırında yer alan Çekerek ilçesi, gümüş balığının Avrupa pazarındaki talebi sayesinde ekonomik olarak canlılık kazanıyor.

Bu balık ihracatı, hem bölge halkı için geçim kaynağı sağlıyor hem de Türkiye’nin balıkçılık sektörüne uluslararası bir katkıda bulunuyor.

Çekerek Barajı’ndan elde edilen bu değerli kaynak, bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağlarken, Avrupa ülkeleri için de cazip bir lezzet sunuyor.