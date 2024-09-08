Çiftliğinin enerji ihtiyacını karşılamak için Güneş Enerji Sistemi (GES) kullanarak hem maliyetleri düşürdü hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulundu.

TARIM VE KIRSAL KALKINMADA ÖRNEK PROJE

Gültekin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan destekle, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde geniş bir büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Kuruluş aşamasında, yurt dışından getirilen simental cinsi 93 inekle süt üretimine başladı. Çiftlik, şu anda aylık 70 ton süt üretim kapasitesine sahip.

Ancak, Gültekin’in çiftliği sadece süt üretimiyle değil, aynı zamanda enerji verimliliğiyle de dikkat çekiyor. Elektrik giderlerini düşürmek ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için güneş enerjisine yöneldi. Bu kapsamda, TKDK’nin GES hibe desteğinden yararlanarak, 2023 yılında çiftliğinin 3 bin metrekarelik çatısına 360 kW kapasiteli güneş enerjisi panelleri kurdu.

GES İLE ELEKTRİK GİDERLERİNİ SIFIRA İNDİRDİ

Gültekin, çiftliğin elektrik ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım attı. Aylık 80 bin lira olan elektrik giderlerini GES ile sıfıra indirdi. Enerji ihtiyacını karşılamak için kurduğu güneş enerjisi sistemi sayesinde, ürettiği fazla enerjiyi yerel dağıtım şirketine satarak ek gelir elde etmeye başladı. Gültekin, bu sistemin sadece ekonomik değil, çevresel açıdan da önemli katkılar sağladığını belirtiyor. Karbon salınımını büyük ölçüde azaltarak çevre dostu bir yaklaşım benimsedi.

GÜNLÜK SÜT ÜRETİMİ VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ

Gültekin, çiftlikte iki veteriner hekim ile birlikte doğum, suni tohumlama, hayvan sağlığı ve diğer önemli işlemleri yürütüyor. Günlük iki sağımda inek başına ortalama 25 litre süt elde ettiklerini vurgulayan Gültekin, çiftlikteki verimliliğin yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliği de ön planda tutuyor.

“365 kW Enerji Üretiyoruz” başlığı altında konuşan Gültekin, GES projesinin sağladığı faydaları şu şekilde özetledi: “2021 yılında IPARD destekli kurduğumuz çiftliğimize, 2023 yılında GES projesi ekledik. Şu an 365 kW güneş enerjisi üretiyoruz. Bu enerjinin fazlasını devletimize satıyoruz ve enerji ihtiyaçlarımızı bu sistemle karşılıyoruz. Soğutma tanklarımızdan yem karma makinesine kadar her türlü enerji ihtiyacımızı bu sistemle sağlıyoruz. Bu proje bize hem ek gelir sağlıyor hem de çevreye olumlu katkıda bulunuyor.”

ÇİFTÇİLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI

Gültekin, Sarıkaya ilçesinde IPARD projeli 30 çiftlik bulunduğunu belirterek, bu projelerin diğer çiftçiler tarafından da benimsenmesi gerektiğini ifade etti. “Bütün çiftçilerimize bu projeleri öneriyoruz. Hem süt birliğimiz hem de kooperatifimiz aracılığıyla organize olarak hareket ediyoruz. Çiftliğimizde aylık 80 bin lira olan elektrik giderlerimizi sıfıra indirdik ve bu sayede aylık 40 bin lira ek gelir elde ediyoruz. Devletimizin destekleri olmadan bu projeyi gerçekleştirmemiz mümkün olmazdı. Devletimize teşekkür ediyoruz ve bu desteklerin devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Gültekin’in bu başarılı uygulaması, tarım ve kırsal kalkınma projelerinin nasıl ekonomik ve çevresel faydalar sağlayabileceğini gösteren önemli bir örnek teşkil ediyor. Yozgat’ta bu tür projelerin yaygınlaşması, hem bölgenin kalkınmasına hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkıda bulunacak.