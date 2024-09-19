Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Yozgat’ta, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği ve yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

YOZGAT’TA HAVA DURUMU VE UYARILAR

Rapora göre, Yozgat’ta 22°C sıcaklık beklenirken, parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Özellikle öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkisini göstermesi ve kısa süreli yoğun yağışların meydana gelmesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, Yozgat’ta yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Yozgat’ın coğrafi yapısı ve eğimli arazilerinin yağışlarla birlikte su taşkınlarına sebep olabileceği belirtilerek, yağışlar esnasında dere yatakları ve eğimli bölgelerde ikamet edenlerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca tarımla uğraşan Yozgatlı çiftçilerin de kuvvetli yağışlara karşı önlemlerini alması tavsiye edildi.

TÜRKİYE GENELİNDE SAĞANAK ETKİSİ

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, Türkiye genelinde 79 ilde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege’nin bazı iç kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların bölgesel farklılıklar gösterebileceği ve Yozgat’ta da yağışların zaman zaman şiddetini artırabileceği belirtiliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yozgat’ta olduğu gibi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Yozgat genelinde serin hava dalgası etkisini gösterecek ve özellikle akşam saatlerinde sıcaklık düşüşleri daha fazla hissedilecek.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Yozgat’ta rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların yoğun olduğu anlarda ise rüzgarın geçici olarak kuvvetlenebileceği ifade ediliyor. Bu durum, özellikle açık alanlarda bulunanlar ve sürücüler için dikkat edilmesi gereken bir faktör olarak öne çıkıyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE YAĞIŞLAR YOĞUNLAŞACAK

İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla tüm İç Anadolu’da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. Çankırı ve çevresinde yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklenirken, Yozgat da bu yağışların etkisi altındaki iller arasında yer alıyor. Meteoroloji, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ve olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 26°C.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C.

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 27°C.

Yozgat: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 22°C.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR VE RİSKLER

Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklendiğini açıkladı. Yozgat’ta da zaman zaman yoğunlaşacak yağışların su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Özellikle alt yapısı zayıf bölgelerde sel ve su taşkınları riski artarken, Yozgat ve çevresinde yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, ani su baskınları ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların hava durumu raporlarını yakından takip etmelerini ve acil durumlar için önlemlerini almalarını önerdi. Yozgat ve diğer illerde yaşanacak olası olumsuz hava koşullarına karşı ilgili birimlerin ve yerel yetkililerin de hazır bulunması istendi.