Özellikle kara kışın kapıya dayanmasıyla birlikte enerji maliyetlerinin yükselmesi beklenirken, uzmanlar doğalgaz faturalarını düşürmek ve verimli ısınma sağlamak için kritik uyarılarda bulunuyor. Faturalarınızı kontrol altına almanızı sağlayacak 6 basit fakat etkili yöntem, doğru kombi seçiminden radyatör kullanımıyla ilgili detaylara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

1. DOĞRU KOMBİ SEÇİMİ: EVİNİZİN İHTİYACINA UYGUN CİHAZLARI TERCİH EDİN

Uzmanlar, ilk kez doğalgaz kullanmaya başlayacak vatandaşların kombi seçiminde dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Evinizin büyüklüğüne uygun bir kombi tercih etmek, doğalgaz tüketimini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri. Konutun metrekaresi, kat durumu, izolasyon kalitesi ve radyatör sayısı, kombinin enerji verimliliğini etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle yoğuşmalı kombiler, standart kombilere kıyasla daha verimli çalışarak doğalgaz tüketiminde önemli tasarruf sağlıyor. Yoğuşmalı kombiler, yanma sırasında açığa çıkan su buharını geri dönüştürerek enerjiyi daha verimli kullanıyor. Uzmanlar, yoğuşmalı kombilerin standart cihazlara oranla %15 daha fazla enerji tasarrufu sağladığını belirtiyor. Bu da özellikle geniş evlerde ve doğalgazın yoğun kullanıldığı kış aylarında önemli bir ekonomik avantaj sunuyor.

2. KISA SÜRELİ EVDEN AYRILIŞLARDA KOMBİYİ KAPATMAK YERİNE DÜŞÜK SICAKLIKTA ÇALIŞTIRIN

Kış aylarında sıkça yapılan hatalardan biri de kısa süreli evden ayrılmalarda kombinin tamamen kapatılmasıdır. Uzmanlara göre, kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak, enerji tasarrufu açısından daha faydalı. Kombiyi kapatıp tekrar açmak, evin soğumasına ve tekrar ısınmasının daha fazla enerji gerektirmesine neden oluyor.

Özellikle izolasyonu zayıf olan konutlarda bu durum daha belirgin hale geliyor. Evden kısa süreli ayrılmalarda kombiyi düşük sıcaklıkta çalıştırarak, soğuyan evi yeniden ısıtmak için harcanacak fazla enerjiyi önlemek mümkün. Bu küçük adım, kış boyunca doğalgaz faturalarında gözle görülür bir azalma sağlayabilir.

3. DÜZENLİ KOMBİ BAKIMI: HEM GÜVENLİK HEM TASARRUF İÇİN AKSATMAYIN

Kombi bakımı, doğalgaz kullanımında verimliliği artırmanın ve arızalardan kaynaklanabilecek enerji kayıplarını önlemenin başlıca yollarından biridir. Uzmanlar, kış mevsimi başlamadan önce mutlaka kombi bakımı yaptırılması gerektiğini vurguluyor. Düzenli bakımı yapılmayan kombiler, zamanla performans kaybına uğrayarak daha fazla enerji tüketmeye başlar.

Kombi bakımında, cihazın verimli çalışmasını engelleyen arızaların tespit edilmesi ve bu arızaların giderilmesi, hem cihaz ömrünü uzatır hem de doğalgaz tüketimini minimuma indirir. Ayrıca, bakım esnasında tesisatın da kontrol edilmesi, doğalgaz sızıntısı gibi riskleri önler ve güvenli bir ısınma sağlar.

4. SICAKLIK AYARINI DÜŞÜREREK TASARRUF SAĞLAYIN: 1 DERECE FARKLA %7’YE VARAN TASARRUF

Kombinizin sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürerek, doğalgaz tüketiminde %7'ye varan tasarruf sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Uzmanlara göre, evinizin sıcaklığını ideal seviyede tutarken ufak bir ayar değişikliği ile büyük fark yaratmak mümkün. Özellikle fazla ısınmaya ihtiyaç duyulmayan alanlarda sıcaklık ayarını düşürmek, hem konforlu bir yaşam sunuyor hem de ciddi bir ekonomik avantaj sağlıyor.

Birçok kişi kış aylarında evini sürekli yüksek sıcaklıkta tutmayı tercih ediyor, ancak bu durum gereksiz enerji tüketimine yol açabiliyor. Uzmanlar, gece saatlerinde ya da evin kullanılmayan bölümlerinde sıcaklık ayarının düşük tutulmasını tavsiye ediyor. Böylece doğalgaz tüketimini optimize ederek, fatura yükünü hafifletmek mümkün.

5. TERMOSTATİK VANA İLE %15’E VARAN ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYIN

Radyatörlere monte edilen termostatik vanalar, sıcak suyun radyatörlere geçişini kontrol ederek enerji tasarrufu sağlayan önemli araçlardan biridir. Termostatik vanalar sayesinde, her odanın sıcaklığı ayrı ayrı kontrol edilebilir. Bu sayede, fazla ısınmaya ihtiyaç duyulmayan odaların sıcaklığı düşürülebilir ve gereksiz enerji harcanmasının önüne geçilebilir.

Uzmanlar, termostatik vanaların kullanımı ile doğalgaz faturalarında %15’e varan tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor. Özellikle geniş evlerde veya çok sayıda radyatöre sahip olan konutlarda, bu vanaların kullanımı enerji verimliliği açısından büyük bir katkı sunuyor. Termostatik vanalar, kombinin sürekli yüksek performansta çalışmasının önüne geçerek doğalgaz kullanımını optimize ediyor.

6. RADYATÖRLERİN ÜSTÜNÜ VE ÖNÜNÜ KAPATMAYIN: ISI VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIN

Bir diğer sıkça yapılan hata ise radyatörlerin üzerini ya da önünü kapatmak. Uzmanlar, radyatörlerin açıkta kalmasının ısı verimliliğini artırdığını belirtiyor. Radyatörlerin üstüne örtü ya da mobilya yerleştirilmesi, ısının odaya yayılmasını engelleyerek, enerji tüketimini artırıyor. Bu durum, kombinin daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla daha fazla doğalgaz harcanmasına neden oluyor.

Radyatörlerin önünü ve üstünü kapatmamak, odaların daha hızlı ısınmasını ve enerji kaybının minimuma inmesini sağlar. Ayrıca, radyatörlerin çevresinde hava akışının sağlanması, evdeki sıcaklık dengesini koruyarak kombinin daha düşük ayarlarda çalışmasına olanak tanır.

KIŞ AYLARINA HAZIRLIK: BASİT ÖNLEMLERLE BÜYÜK TASARRUFLAR MÜMKÜN

Uzmanlar tarafından önerilen bu basit ama etkili önlemler, kış aylarına hazırlık yaparken doğalgaz faturalarını kontrol altında tutmanın ve enerji verimliliğini artırmanın en etkili yolları arasında yer alıyor. Doğru kombi seçimi, düzenli bakım, sıcaklık ayarları ve radyatör kullanımı gibi faktörler, hem doğalgaz tasarrufu sağlamanızı hem de kış boyunca rahat bir şekilde ısınmanızı mümkün kılıyor.

Kara kış gelmeden bu önlemleri alarak, hem enerji israfını önleyebilir hem de bütçenizi koruma altına alabilirsiniz.