İl genelinde yürütülen bu çalışmalar, suçluların yakalanması konusunda emniyetin etkin mücadele kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat merkez, Sarıkaya, Şefaatli, Çandır ve Boğazlıyan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik başarılı çalışmalar gerçekleştirildi.

YOZGAT MERKEZ’DE OPERASYON

Yozgat Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, “basit yaralama” suçundan aranması bulunan bir şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra adli mercilere teslim edildi.

SARIKAYA’DA 5 KİŞİ YAKALANDI

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan aranan beş kişi yakalandı. Bunlardan, “kasten yaralama” suçundan aranması bulunan bir şahıs, “basit yaralama” suçundan aranan bir başka şahıs ve “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan aranan bir kişi, yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Ayrıca, “basit yaralama” suçundan 4 ay 27 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ŞEFAATLİ’DE 1 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şefaatli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “basit yaralama” suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir şahsı yakaladı. Şahıs, yasal işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

ÇANDIR’DA 1 KİŞİ YAKALANDI

Çandır İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, “basit yaralama” suçundan aranan bir şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler sonrası adli mercilere sevk edildi.

KADINA KARŞI ŞİDDET SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise “kadına karşı basit yaralama” suçundan aranan bir şahsı yakalayarak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim etti.

HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yozgat Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen son operasyonda, “basit yaralama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalanarak, yasal işlemler sonrasında cezaevine gönderildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.