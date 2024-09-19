Yozgat Bozok Üniversitesinden 11 bilim insanı, 220 bini aşkın bilim insanının değerlendirildiği Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer aldı.

2023 yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi belli olurken, söz konusu liste ‘Kariyer Boyu Etki’ ve ‘Yıllık Etki’ olarak iki ayrı kategoride oluşturuldu.

Bozok Üniversitesinden ‘Yıllık Etki’ kategorisinde Prof. Dr. Yusuf Sert, Prof. Dr. Mehmet Bakır ve Doç. Dr. Hüseyin Kamacı yer alırken; ‘Kariyer Boyu Etki’ kategorisinde Prof. Dr. Murat Uzam, Doç. Dr. Ersin Kantar listeye giren isimler oldu. Ayrıca Prof. Dr. Abdullah Sönmezoğlu, Doç. Dr. Mehmet Ekici, Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt ise her iki kategoride de sıralamaya girdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar yaptığı açıklamada, dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan akademisyenleri gönülden kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini ifade etti.

Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Yeni Türkiye yüzyılına yakışır şiar ve vizyonla bilim dünyasına katkı sürdürmeye devam ettiklerine dikkat çekerek, bu tür başarıların bilimsel üretkenlik ve yenilikçi araştırmaların teşvik edilmesi adına önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.