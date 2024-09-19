Halk TV Dış Haberler Müdürü olarak görev yapan Işın Eliçin, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olarak uzun yıllar medya sektöründe hizmet vermiştir. Geniş bir deneyime sahip olan Eliçin, yazı işleri müdürlüğünden editörlüğe, yayın yönetmenliğinden dış haberler editörlüğüne kadar pek çok önemli pozisyonda görev almış, başarılı projeleriyle dikkat çekmiştir.

IŞIN ELİÇİN'İN KARİYERİ VE EĞİTİM HAYATI

1968 yılında İzmir'de doğan Işın Eliçin, eğitim hayatına Bornova Anadolu Lisesi'nde başlamış, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 53 yaşında olan deneyimli gazeteci, kariyerine Harper's Bazaar Türkiye dergisinde yazı işleri müdürlüğü ile adım atmıştır. Aktüel dergisinde editörlük, Esquire dergisinde yayın yönetmenliği gibi önemli görevlerde bulunan Eliçin, 1997-1999 yılları arasında BBC Türkçe'de muhabir olarak çalışmıştır.

1999 yılında CNN Türk'e katılan Eliçin, burada üç yıl görev yapmış ve daha sonra NTV'ye transfer olmuştur. NTV'de dış haberler editörlüğü yapan gazeteci, aynı zamanda Dünyaya Bakış programını sunmuştur. 2010 yılında TRT Türk kanalında "Gazeteci Gözüyle" adlı programı hazırlayıp sunan Eliçin, 2012-2013 yılları arasında Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları kaleme almıştır. 2014 yılında Diken internet gazetesinde yazılar kaleme alan Işın Eliçin, aynı zamanda Medyascope'da editörlük görevini üstlenmiştir.

GÜNÜMÜZDEKİ GÖREVLERİ

Halk TV'de Dış Haberler Müdürü olarak çalışmalarına devam eden Eliçin, aynı zamanda Sınırsız programının yapımcı ve sunucusudur.