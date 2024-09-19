AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından Türkiye buluşmaları kapsamında il genelinde çeşitli etkinlikler yapılacağı bildirildi.

Etkinlikler kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böğürler ve Bayar Özsoy, Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MKYK Üyeleri Sümeyye Bozkurt, Ali Demirel ve Harun Çelik ile MDK Üyesi Büşra Koyuncu Yozgat’ta geldi.

Konu ile ilgili AK Parti Yozgat İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye buluşmaları kapsamında ilimiz genelinde çeşitli etkinliklerimiz olacaktır. Bu etkinliklerimize parti genel merkezimiz tarafından görevlendirilen Yozgat milletvekillerimizle birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve 12 milletvekilimiz katılım sağlayacaklar” denildi.