Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Yozgat’ın valisi değişmedi. Peki, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.

YOZGAT VALİSİ MEHMET ALİ ÖZKAN KİMDİR?

1973 yılında Ankara Güdül’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Mehmet Ali Özkan, 1999 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, Gümüşhane Kaymakam adayı, Afyon- İhsaniye ve Denizli- Beyağaç'ta Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı yurtdışı eğitim stajı çerçevesinde bir yıla yakın süreyle İngiltere’de kalan Özkan, daha sonra sırasıyla Afyon-Başmakçı, Van-Gürpınar, Konya-Hadim, Düzce-Gölyaka, Artvin-Hopa ve Bitlis -Tatvan ilçelerinde Kaymakamlık görevini yaptı. Ayrıca 07 Eylül 2017 - 31 Mart 2019 tarihleri arasında Bitlis ili Yolalan Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunan Özkan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname ile 2020-2023 yılları arasında 3 yıl süre ile Tunceli Valisi olarak görev yaptı. Mehmet Ali Özkan, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat Valiliğine atanarak, 16 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla görevine başladı.

Özkan, Arzu Özkan ile evli olup, iki kız çocuğu babasıdır.