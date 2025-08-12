Bir dönem İleri Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğü görevini de üstlenen usta gazeteci Saygı Öztürk’ün kaleme aldığı çarpıcı habere göre; Türkiye’nin köylerinden çıkarak uluslararası başarıya ulaşan Mevlüt Esen Aslaner’in, ülkeden uzaklaşmasının ve ABD’de yeni bir hayat kurmasının ardından yaşanan dramatik süreç, yıllar sonra ailesinin Türkiye’ye dönüşüyle son buldu.

Köy Enstitüsü’nden ODTÜ’ye, ABD’ye ve Sonra Türkiye’ye Uzanan Uzun Yol

Yozgat’ın Fakıbeyli Köyü’nde doğup büyüyen Mevlüt Esen Aslaner, dokuz kardeşin en çalışkanıydı. Eğitim aşkıyla Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü’ne giren Aslaner, burada gösterdiği başarıyla dikkat çekti. Ardından Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü tamamladı. Eğitim hayatındaki en büyük hedefi ise Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) idi.

Ancak dönemin siyasi ortamı ve uygulanan ayrımcı politikalar, Aslaner’in bu hayalini engelledi. Sınavda başarı sağlamasına rağmen mülakatta elenmesi, genç akademisyeni derinden etkiledi. Devlet yetkililerine yazdığı mektuplardan da olumlu bir sonuç alamayan Aslaner, sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ne yöneldi. Fullbright bursu ile ABD’ye giden Aslaner, burada ismini Melih olarak değiştirdi ve profesörlük kariyerinde büyük başarılar elde etti.

66 Yıl Sonra Baba Ocağına Dönüş

2020 yılında hayatını kaybeden Melih Esen Aslaner’in izini Yozgat’ta yaşayan bir akrabası, Ömer Yurdagül buldu. Yurdagül, havaalanı yerleşimi için kamulaştırma çalışmaları sırasında, Aslaner ailesine ait arazilerin gündeme gelmesiyle internet üzerinden kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırma neticesinde, Melih Bey’in ABD’de iki oğlu Brent ve Kent ile birlikte yaşadığını ve 2020’de vefat ettiğini öğrendi. Sosyal medya aracılığıyla ailesiyle iletişime geçen Yurdagül, onları Türkiye’ye davet etti.

Oğul Brent ve ailesi, Türkiye’ye geldiklerinde önce İstanbul’da tarihi ve turistik yerleri gezdi, ardından Ankara’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’ini ziyaret ederek milli duygularını pekiştirdi. Daha sonra aile, baba ocağı olan Yozgat’ın Fakıbeyli Köyü’ne giderek akrabalarıyla buluştu. Bu buluşmalar, gözyaşlarına ve duygusal anlara sahne oldu. Baba ocağındaki üç kız kardeş, çocukluk arkadaşları ve köy halkıyla samimi anlar yaşandı. Ayrıca İzmir’de yaşayan diğer akrabalar da ziyaret edilerek aile bağları güçlendirildi.

“Aile Sofrasında Birlikte Oturmak” En Büyük Keyif

Türkiye’de geçirdikleri 10 günlük ziyaret süresince Brent ve ailesi için en anlamlı an, hep birlikte oturdukları aile sofrası oldu. Yıllar sonra yaşanan bu kavuşma, hem baba mirasına sahip çıkma hem de köklerine dönüşün sıcak bir örneği olarak hafızalara kazındı.