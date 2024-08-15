Sorgun’a bağlı Doğankent Belediyesi tarafından düzenlenen "Gurbetçiler Günü" etkinliğinde yurt dışından beldeye gelen gurbetçi vatandaşlar tarafından bin 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hollanda'da 22 yıl yaşadıktan sonra memleketi Yozgat'a dönüş yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Doğankent Belediye Başkanı seçilen Ulvi Akdemir, yurt dışından gelen hemşehrileri için "Gurbetçiler Günü" organize etti.

Etkinlik çerçevesinde Doğankent Göleti çevresinde gurbetçiler tarafından alınan bin 300 fidan, belediye ekiplerinin de katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Beldedeki gurbetçilerle bir araya gelip sohbet ve istişare etmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyleyen Başkan Akdemir, “Doğankent Göleti çevresinde park ve piknik alanı çalışmamıza devam ediyoruz. Bu çerçevede gurbetçilerimizden Şakir Özer, ağaçlandırma çalışmasına katkı sağlamak istediğini belirterek bin 300 çam fidanı aldı. Hep birlikte bugün bu fidanları dikiyoruz. Ayrıca Doğankent Göleti projesinde çocuk ve dinlenme alanı da oluşturuyoruz. Kamelyalar yerleştirdik, ışıklandırma yaptık. Burası sadece Doğankent halkı için değil çevre köylerde ve ilçelerden vatandaşımız buraya gelip piknik yapabilecek. Belde merkezinde de yine park projelerimiz var onları hayata geçireceğiz” dedi.

Fransa'dan gelen Şakir Özer de doğup büyüdüğü yerin yeşillenmesine katkı sağlamak amacıyla bin 300 fidan aldığını ve diktiklerini ifade ederek, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Akdemir'e teşekkür etti.