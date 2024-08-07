Vali Özkan, ziyaretinden dolayı Özer'e teşekkür etti.

Federasyon Başkanı Tahsin Özer, Hollanda’da yaşayan yaklaşık 55 bin Yozgatlı olduğunu söyledi.

Hedeflerinin bu hemşehrilerle kucaklaşmak ve derinleşmeye gitmek olduğunu belirten Başkan Özer, "Birliğimizi, yöresel kültürümüzü, dilimizi örf ve ananelerimizi burada doğup büyüyen çocuklarımıza öğretmek, her birini milli kimliklerini muhafaza eden gençler olarak yetişmelerini sağlamak olacak" diye konuştu.

Özer, Türklerin tarihinde iki vatanının olduğunu, bunlardan birinin doğduğu yer, diğerinin ise doyduğu yer olduğunu belirterek, bu iki vatan arasında köprü kurmanın önemine değindi.