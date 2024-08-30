Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde düzenlenen "Gurbetçiler Günü" etkinliği, yurtdışında yaşayan vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, yurtdışından gelen gurbetçiler tarafından bin 300 fidan dikildi.

Hollanda'da 22 yıl yaşadıktan sonra memleketi Yozgat'a dönen ve 31 Mart yerel seçimlerinde Doğankent Belediye Başkanı seçilen Ulvi Akdemir'in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Doğankent Göleti çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Etkinliğe katılan gurbetçiler ve belediye ekipleri, alınan fidanları toprakla buluşturdu.

Başkan Akdemir, etkinlikte yaptığı açıklamada, gurbetçilerle bir araya gelip sohbet ve istişare ettiklerini belirtti. Doğankent Göleti çevresinde park ve piknik alanı oluşturduklarını ifade eden Akdemir, "Gurbetçilerimizden Şakir Özer, ağaçlandırma çalışmamıza destek olmak istedi ve bin 300 çam fidanı temin etti. Hep birlikte bu fidanları diktik. Ayrıca, Doğankent Göleti projesinde çocuk ve dinlenme alanı oluşturuyoruz. Kamelyalar yerleştirdik, ışıklandırma yaptık. Burası sadece Doğankent halkı için değil, çevre köylerden ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızın da piknik yapabileceği bir alan olacak. Belde merkezinde de park projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Fransa'dan gelen gurbetçi Şakir Özer ise, doğup büyüdüğü yerin yeşillenmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve kendilerine destek veren Belediye Başkanı Akdemir’e teşekkür ettiğini belirtti.